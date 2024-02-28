Загалом, населення має заборгованість по тарифу за електроенергію на суму близько 20 мільярдів гривень.

Україна відмінила мораторій на відключення абонентів за борги за тарифами на комунальні послуги, у тому числі за електроенергію. Це викликало питання про те, яка сума боргу повинна накопичитися, щоб клієнт залишився без електричного живлення.

Про це розповів експерт в енергетичній сфері з "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп.

Загалом, населення має заборгованість по тарифу за електроенергію на суму близько 20 мільярдів гривень. За інформацією постачальників, борг по тарифу у Києві перевищує один мільярд гривень, так само як і в Чернівцях. У деяких регіонах середня сума боргу вища, а в інших - нижча.

За офіційними даними, на кінець жовтня минулого року загальний борг побутових споживачів за тариф на електроенергію перевищував 11 мільярдів гривень. Експерт в енергетичній сфері з Українського інституту майбутнього, Андріан Прокіп, вказує, що на рішення про відключення впливатиме не лише сума боргу, але і термін його нарахування.

Якщо заборгованість по тарифу з електроенергією триває понад 2 місяці та перевищує 3 тисячі гривень, домогосподарство має негайно врегулювати цю ситуацію, оскільки в іншому випадку може відбутися відключення.

Проте непобутові споживачі залишаються за межами цього правила. Укренерго закликає до перегляду списку компаній і обмеження кількості підприємств, щодо яких діятиме ця норма. За словами експерта в енергетичній сфері, навіть після недавнього суттєвого підвищення тарифів у червні, тариф для населення залишається дотаційним та не компенсує всіх витрат на виробництво і постачання електроенергії побутовим споживачам.

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