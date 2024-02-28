В целом население имеет задолженность по тарифу за электроэнергию на сумму около 20 миллиардов гривен.

Украина отменила мораторий на отключение абонентов по долгам по тарифам на коммунальные услуги, в том числе за электроэнергию. Это вызвало вопрос о том, какая сумма долга должна скопиться, чтоб клиент остался без электронного питания.

Об этом рассказал эксперт в энергетической сфере из "Украинского института будущего" Андриан Прокоп.

В целом население имеет задолженность по тарифу за электроэнергию на сумму около 20 миллиардов гривен. По информации поставщиков, долг по тарифу в Киеве превышает один миллиард гривен, равно как и в Черновцах. В некоторых регионах средняя сумма долга выше, а в других – ниже.

По официальным данным, к концу октября прошлого года общий долг бытовых потребителей за тариф на электроэнергию превышал 11 миллиардов гривен. Эксперт в энергетической сфере из Украинского института будущего, Андриан Прокоп, указывает, что на решение об отключении будет влиять не только сумма долга, но и срок его начисления.

Если задолженность по тарифу с электроэнергией длится более двух месяцев и превышает 3 тысячи гривен, домохозяйство должно немедленно урегулировать эту ситуацию, поскольку в противном случае может произойти отключение.

Однако небытовые потребители остаются вне этого правила. Укрэнерго призывает к пересмотру списка компаний и ограничению количества предприятий, по которым будет действовать эта норма. По словам эксперта в энергетической сфере, даже после недавнего существенного повышения тарифов в июне тариф для населения остается дотационным и не компенсирует все расходы на производство и поставку электроэнергии бытовым потребителям.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.