Клієнти "ПриватБанку" стали виражати засновані на фактах нарікання на взаємодію з фінансовою установою. Одна з користувачів картки "ПриватБанку" нещодавно залишила відгук на порталі Мінфіна про неприємну ситуацію, яка виникла при оплаті комунальних послуг. Оператори "ПриватБанку" надали роз'яснення декількох ключових аспектів щодо цієї проблеми.

Клієнтка "ПриватБанку" розповіла, що при оплаті комунальних послуг працівник банку помилився і оплати йшли іншому одержувачу з такою ж назвою як і в одержувача українки. Коли зрозуміли, що виникла помилка і гроші йшли не туди, клієнтка "ПриватБанк" звернулася у відділення з заявою про повернення коштів.

"Вже більше двох місяців не повертаються кошти, немає ні жодної відповіді від банку. Помилкові кошти знаходяться в А-банку і там мені відповіли, що "Приватбанк" нічого не робить, щоб прискорити повернення коштів", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що рішення про повернення коштів приймає отримувач платежів.

Для вирішення питання потрібно звернутись до отримувача з квитанціями по платежах. Отримати квитанцію Ви завжди можете за допомогою "Приват24", пройшовши до меню "Історія" — "Платежі".

Ми також обов'язково проведемо перевірку дій співробітника при створенні платежів та про результати перевірки повідомимо вас.

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