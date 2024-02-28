Клиенты "ПриватБанка" стали выражать основанные на фактах сетования на взаимодействие с финансовым учреждением. Одна из пользователей карты "ПриватБанка" недавно оставила отзыв на портале Минфина о неприятной ситуации, возникшей при оплате коммунальных услуг. Операторы "ПриватБанка" предоставили разъяснение нескольких ключевых аспектов этой проблемы.

Клиентка "ПриватБанка" рассказала, что при оплате коммунальных услуг работник банка ошибся и оплаты шли другому получателю с таким же названием, как и у получателя украинки. Когда поняли, что возникла ошибка и деньги уходили не туда, клиентка "ПриватБанк" обратилась в отделение с заявлением о возврате средств.

"Уже больше двух месяцев не возвращаются средства, нет ни ответа от банка. Ошибочные средства находятся в А-банке и там мне ответили, что "Приватбанк" ничего не делает, чтобы ускорить возврат средств", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что решение о возврате средств принимает получатель платежей.

Для решения вопроса следует обратиться к получателю с квитанциями по платежам. Получить квитанцию ​​Вы всегда можете с помощью "Приват24", пройдя в меню "История" - "Платежи".

Мы также обязательно проведем проверку действий сотрудника при создании платежей и о результатах проверки сообщим вам.

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