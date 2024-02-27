Саме підвищення вартості тарифу комунальних послуг може спричинити прискорення інфляції у наступні роки.

Тарифи на опалення та гаряче водопостачання зазнають зростання. Поки що подорожчання цих послуг утримується завдяки мораторію на збільшення цін на деякі комунальні послуги. Однак, після його відміни, можна очікувати на збільшення вартості. Це підвищення, ймовірно, відбуватиметься поступово. Такий прогноз дають в Інфляційному звіті Нацбанку України за січень 2024 року.

Крім того, експерти схиляються до думки, що саме підвищення вартості комунальних послуг може спричинити прискорення інфляції в наступні роки.

Проте конкретні терміни, коли може розпочатися зростання цих тарифів, Національний банк України не вказує. Це не дивно, адже чинний мораторій на підвищення цін на опалення та гарячу воду діє до закінчення воєнного стану. А дату завершення війни наразі неможливо передбачити, навіть для тих, хто її розпочав.

Отже, хоча точна дата введення нових тарифів залишається невідомою, факт їхнього підвищення є невідкликним. Національний банк України наголошує, що тарифи будуть підвищуватися до економічно обґрунтованого рівня, принаймні до рівня собівартості.

Оскільки жодна з комунальних послуг сьогодні не досягає своєї собівартості, очікується значне зростання вартості.

Головним фактором у формуванні собівартості є вартість природного газу. За словами експертів, газ для побутових споживачів значно недооцінений, щонайменше вдвічі. Це означає, що тарифи на опалення та гарячу воду, які вже становлять значне навантаження на сімейний бюджет багатьох українців, можуть суттєво зрости.

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