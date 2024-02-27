Именно повышение стоимости тарифа коммунальных услуг может повлечь за собой ускорение инфляции в последующие годы.

Тарифы на отопление и горячее водоснабжение подвергаются росту. Пока подорожание этих услуг удерживается благодаря мораторию на увеличение цен на некоторые коммунальные услуги. Однако, после его отмены, можно ожидать увеличения стоимости. Это повышение, вероятно, будет происходить постепенно. Такой прогноз дают в инфляционном отчете Нацбанка Украины за январь 2024 года.

Кроме того, эксперты склоняются к мнению, что именно повышение стоимости коммунальных услуг может повлечь за собой ускорение инфляции в последующие годы.

Однако конкретные сроки, когда может начаться рост этих тарифов, Национальный банк Украины не указывает. Неудивительно, ведь действующий мораторий на повышение цен на отопление и горячую воду действует до окончания военного положения. А дату завершения войны пока невозможно предусмотреть, даже для тех, кто ее начал.

Следовательно, хотя точная дата введения новых тарифов остается неизвестной, факт их повышения не отзывается. Национальный банк Украины отмечает, что тарифы будут повышаться до экономически обоснованного уровня, по крайней мере, до уровня себестоимости.

Поскольку ни одна из коммунальных услуг сегодня не достигает своей себестоимости, ожидается значительный рост стоимости.

Главным фактором в формировании себестоимости есть стоимость природного газа. По словам экспертов, газ для бытовых потребителей значительно недооценен, по меньшей мере, вдвое. Это означает, что тарифы на отопление и горячую воду, которые уже составляют значительную нагрузку на семейный бюджет многих украинцев, могут значительно возрасти.

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