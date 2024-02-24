Говорять, що Олександр Великий відкинув колосальний проект створення скульптури на Афоні, запропонований його архітектором та технічним консультантом Динократом.

Архітектурний проект, який, якби він був реалізований, можливо, став би восьмим дивом стародавнього світу, включав вирізання на схилі Афона колосального зображення Олександра, що тримає в одній руці невелике місто, а в іншій тримає гігантський глечик, з якого в море лилася річка.

Афон - гора в дистальній частині однойменного півострова Афон і є важливим центром східно-православного чернецтва на північному сході Греції.

Динократ Родоський (остання чверть IV ст. до н.е.) був видатним архітектором свого часу. Він відомий своїм планом міста Олександрії, монументальним похоронним багаттям Гефестіону та реконструкцією храму Артеміди в Ефесі, а також іншими роботами.

Амбітна пропозиція, описана в книзі Вітрувія, римського архітектора та інженера I століття до нашої ери, була чемно відхилена Олександром Македонським.

Македонський цар побачив цей план, коли Динократ, повіривши у свої задуми та свою винахідливість, рушив із Македонії на зустріч із Олександром.

Динократ заприсягся перетворити Афон на образ Олександра Македонського.

У книзі Вітрувія Динократ каже: «Я Динократ, архітектор Родоса, і я працюю над проектами та послугами, гідними вашої величі. Я можу перетворити Афон на фігуру мужньої статуї; у лівій руці він тримає стіни великого міста, а в правій — величезну патеру, що збирає води річок, що течуть у тій горі, щоб зі своєї руки вилити їх у море».

Олександр залишився задоволений описом проекту і одразу ж запитав, чи є поряд із планованим містом поля, що забезпечують його урожаями пшениці.

Коли Динократ сказав йому, що постачання неможливе, Олександр відповів, за словами Вітрувія:

Динократ, я уважно розглянув чудову структуру вашого проекту, і вона мені сподобалася. Але як новонароджена дитина без молока не може розвиватися, так і місто не може рости, якщо у нього немає супутніх полів.

Що стосується вашого плану, то ви заслуговуєте на компліменти, але розташування міста слід не схвалити. Я хочу, щоб ви залишалися поруч зі мною, тому що хочу використовувати вашу роботу.

Містобудівник Олександрії, Єгипет

Ця історія, записана Вітрувієм, була відкинута деякими вченими. Надмірність проекту робить його малоймовірним. Крім того, Динократ продемонстрував при плануванні Олександрії та інших творах талант, несумісний із безглуздістю цього проекту, як його описує Вітрувій.

Динократ більше не залишав царя і пішов за ним до Єгипту, де в 332 до н.е. Олександр призначив його керівником геодезичних та містобудівних робіт міста Олександрії.

Вітрувій каже:

Коли Олександр помітив, що він знайшов порт, захищений самою природою, і надзвичайний ринок, а також поля, засіяні пшеницею, що покривали весь Єгипет, а також величезні переваги, що надаються вражаючою річкою Ніл, він наказав знайти там місто, назване Олександрією, на честь його особи.

У Вавилоні Динократ спроектував похоронний пам'ятник генералу Олександра Гефестіону, який помер у 324 р. до зв. е., який був описаний Діодором Сицилійським, Арріаном, Страбоном, Плутархом та іншими. Він був побудований з каменю, імітуючи вавилонський храм, шестиповерховий та повністю позолочений.

Динократ також брав участь у реконструкції храму Артеміди, одного із семи чудес світу, який був зруйнований Геростратом у результаті підпалу 21 липня 356 р. до н.е. Говорили, що цієї самої ночі народився Олександр.

Він також працював над незакінченим надгробком отця Олександра Філіпа II. Інші роботи включають плани кількох міст і храмів у Дельфах та Делосі, а також в інших грецьких містах.

Джерело: greekreporter .

Останні новини України:

Які знаки Зодіаку можуть бути самотніми в 2024: астрологи склали топ-4.

Як повідомляла Politeka, гороскоп для Тельця на 2024 рік отримаєте цінну інформацію від астрологів.

Також Politeka публікувала гороскоп Діви на 2024 рік: розкрийте таємниці Всесвіту.