Говорят, что Александр Великий отверг колоссальный проект создания скульптуры на Афоне, предложенный его архитектором и техническим консультантом Динократом.

Архитектурный проект, который, если бы он был реализован, возможно, стал бы восьмым чудом древнего мира, включал в себя вырезание на склоне Афона колоссального изображения Александра, держащего в одной руке небольшой город, а в другой держащего гигантский кувшин, из которого в море лилась река.

Афон — гора в дистальной части одноименного полуострова Афон и в настоящее время является важным центром восточно-православного монашества на северо-востоке Греции.

Динократ Родосский (последняя четверть IV в. до н.э.) был выдающимся архитектором своего времени. Он известен своим планом города Александрии, монументальным погребальным костром Гефестиона и реконструкцией храма Артемиды в Эфесе, а также другими работами.

Амбициозное предложение, описанное в книге Витрувия , римского архитектора и инженера I века до нашей эры, было вежливо отклонено Александром Македонским .

Македонский царь увидел этот план, когда Динократ, поверив в свои замыслы и свою изобретательность, двинулся из Македонии на встречу с Александром.

Динократ поклялся превратить Афон в образ Александра Македонского.

В книге Витрувия Динократ говорит: «Я Динократ, архитектор Родоса, и я работаю над проектами и услугами, достойными вашего величия. Я могу превратить Афон в фигуру мужественной статуи; в левой руке он держит стены большого города, а в правой — огромную патеру, собирающую воды рек, текущих в той горе, чтобы из своей руки вылить их в море».

Александр остался доволен описанием проекта и сразу же спросил, есть ли рядом с планируемым городом поля, снабжающие его урожаями пшеницы.

Когда Динократ сказал ему, что поставка невозможна, Александр ответил, по словам Витрувия:

Динократ, я внимательно рассмотрел великолепную структуру вашего проекта, и она мне понравилась. Но как новорожденный ребенок без молока не может развиваться, так и город не может расти, если у него нет сопутствующих ему полей.

Что касается вашего плана, то вы заслуживаете комплиментов, но расположение города следует не одобрить. Я хочу, чтобы вы оставались рядом со мной, потому что я хочу использовать вашу работу.

Градостроитель Александрии, Египет

Эта история, записанная Витрувием, была отвергнута некоторыми учеными. Чрезмерность проекта делает его маловероятным. Кроме того, Динократ продемонстрировал при планировании Александрии и других произведениях талант, несовместимый с бессмысленностью этого проекта, как его описывает Витрувий.

Динократ больше не покидал царя и последовал за ним в Египет, где в 332 г. до н.э. Александр назначил его руководителем геодезических и градостроительных работ города Александрии.

Витрувий говорит:

Когда Александр заметил, что он нашел порт, защищенный самой природой, и необычайный рынок, а также поля, засеянные пшеницей, покрывавшие весь Египет, а также огромные преимущества, предоставляемые впечатляющей рекой Нил, он приказал найти там был город, названный Александрией, в честь его личности.

В Вавилоне Динократ спроектировал погребальный памятник генералу Александра Гефестиону, умершему в 324 г. до н. э., который был описан Диодором Сицилийским, Аррианом, Страбоном, Плутархом и другими. Он был построен из камня, имитируя вавилонский храм, шестиэтажный и полностью позолоченный.

Динократ также участвовал в реконструкции храма Артемиды, одного из семи чудес света, который был разрушен Геростратом в результате поджога 21 июля 356 г. до н.э. Говорили, что в эту самую ночь родился Александр.

Он также работал над незаконченным надгробием отца Александра Филиппа II. Другие работы включают планы нескольких городов и храмов в Дельфах и Делосе, а также в других греческих городах.

Источник: greekreporter.

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