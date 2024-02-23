Протягом одного місяця одержувачі субсидій зобов'язані повідомляти про важливі зміни - це прописано у законодавстві.

Субсидія допомагає покрити частину витрат на оплату комунальних послуг, проте деякі українці можуть втратити цю допомогу, якщо не нададуть необхідну інформацію протягом 30 днів.

Ці обставини визначені в Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива".

Так, протягом одного місяця отримувачі субсидій зобов'язані повідомляти про зміни щодо таких аспектів:

Зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства. Зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу). Зміни у складі сім'ї члена домогосподарства. Зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, та умов їх надання. Зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком. Зміни керівника, виконавця комунальних послуг, а також створення об'єднання. Настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі виникнення таких змін необхідно буде подати нову заяву та декларацію.

Щоб подати заяву про призначення житлової субсидії або пільги онлайн, слід дотриматися такого алгоритму:

Увійдіть в систему за допомогою Кваліфікованого Електронного Підпису (КЕП). У розділі "Комунікації з Пенсійним Фондом України" оберіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії". Заповніть всі необхідні поля заяви та завантажте відскановані копії документів, таких як паспорт заявника, РНОКВП та інші необхідні документи. Перевірте введені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть кнопку "Надіслати до Пенсійного Фонду України".

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