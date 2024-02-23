Субсидія допомагає покрити частину витрат на оплату комунальних послуг, проте деякі українці можуть втратити цю допомогу, якщо не нададуть необхідну інформацію протягом 30 днів.
Ці обставини визначені в Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива".
Так, протягом одного місяця отримувачі субсидій зобов'язані повідомляти про зміни щодо таких аспектів:
- Зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства.
- Зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу).
- Зміни у складі сім'ї члена домогосподарства.
- Зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, та умов їх надання.
- Зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком.
- Зміни керівника, виконавця комунальних послуг, а також створення об'єднання.
- Настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.
У разі виникнення таких змін необхідно буде подати нову заяву та декларацію.
Щоб подати заяву про призначення житлової субсидії або пільги онлайн, слід дотриматися такого алгоритму:
- Увійдіть в систему за допомогою Кваліфікованого Електронного Підпису (КЕП).
- У розділі "Комунікації з Пенсійним Фондом України" оберіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу".
- Оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії".
- Заповніть всі необхідні поля заяви та завантажте відскановані копії документів, таких як паспорт заявника, РНОКВП та інші необхідні документи.
- Перевірте введені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть кнопку "Надіслати до Пенсійного Фонду України".
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