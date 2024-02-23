В течение одного месяца получатели субсидий обязаны сообщать о важных изменениях - это прописано в законодательстве.

Субсидия помогает покрыть часть расходов на оплату коммунальных услуг, однако некоторые украинцы могут потерять эту помощь, если не предоставит необходимую информацию в течение 30 дней.

Эти обстоятельства определены в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".

Так, в течение одного месяца получатели субсидий обязаны сообщать об изменениях таких аспектов:

Изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства. Изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака). Изменения в составе семьи члена домохозяйства. Изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления. Изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом. Смены руководителя, исполнителя коммунальных услуг, а также создание объединения. Наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии.

В случае возникновения таких изменений, необходимо будет подать новое заявление и декларацию.

Чтобы подать заявление о назначении жилищной субсидии или льготы онлайн, следует придерживаться следующего алгоритма:

Войдите в систему с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе "Коммуникации с Пенсионным Фондом Украины" выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии". Заполните все необходимые поля заявления и загрузите копии документов, таких как паспорт заявителя, РНОКИП и другие необходимые документы. Проверьте введенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите кнопку "Отправить в Пенсионный Фонд Украины".

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