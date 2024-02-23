Субсидия помогает покрыть часть расходов на оплату коммунальных услуг, однако некоторые украинцы могут потерять эту помощь, если не предоставит необходимую информацию в течение 30 дней.
Эти обстоятельства определены в Положении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива".
Так, в течение одного месяца получатели субсидий обязаны сообщать об изменениях таких аспектов:
- Изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйства.
- Изменения социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака).
- Изменения в составе семьи члена домохозяйства.
- Изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления.
- Изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом.
- Смены руководителя, исполнителя коммунальных услуг, а также создание объединения.
- Наступление условий, при которых теряется право на получение субсидии.
В случае возникновения таких изменений, необходимо будет подать новое заявление и декларацию.
Чтобы подать заявление о назначении жилищной субсидии или льготы онлайн, следует придерживаться следующего алгоритма:
- Войдите в систему с помощью Квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В разделе "Коммуникации с Пенсионным Фондом Украины" выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
- Выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии".
- Заполните все необходимые поля заявления и загрузите копии документов, таких как паспорт заявителя, РНОКИП и другие необходимые документы.
- Проверьте введенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите кнопку "Отправить в Пенсионный Фонд Украины".
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