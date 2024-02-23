Українські фермери та оптові компанії повідомляють, що овоч швидко псується у сховищах, і продаж такої продукції стає дедалі складнішим з кожним днем.

В Україні подешевшав в ціні популярний овоч, який торік бив рекорди по вартості. На цьому тижні українські фермери розпочали реалізацію популярного овочу зі сховищ, що призвело до першого зниження цін на цю продукцію з початку року.

У цей момент ціни на ріпчасту цибулю коливаються від 8 до 14 гривень за кілограм ($0,21-0,36 за кг), що в середньому на 20% нижче, ніж на минулому тижні. Багато фермерів, які раніше утримували свої запаси, надіючись на підвищення цін, зараз вирішили почати реалізацію своїх запасів через погіршення якості продукції в сховищах.

Українські фермери та оптові компанії повідомляють, що цибуля швидко псується в сховищах, і продаж такої продукції стає все складнішим з кожним днем. Ті, хто має якісну цибулю, вирішили відмовитися від продажів до середини березня.

Важливо зазначити, що у цьому ж часі минулого року ціни на ріпчасту цибулю в Україні були у середньому в 3,6 раза вищі, ніж зараз. На даний момент найнижча ціна на цибулю зафіксована в мережі супермаркетів Varus і складає 14,70 гривень.

Варто також зазначити, що у порівнянні з минулим роком, ціни на картоплю в Україні зросли в 4 рази. У кінці зими ціна за кілограм картоплі сягнула вражаючих 18-23 гривень, що в чотири рази перевищує минулорічні цінові показники.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.