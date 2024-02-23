Украинские фермеры и оптовые компании сообщают, что овощ быстро портится в хранилищах, и продажа такой продукции становится все сложнее с каждым днем.

В Украине подешевел в цене популярный овощ, который в прошлом году бил рекорды по стоимости. На этой неделе украинские фермеры приступили к реализации популярного овоща из хранилищ, что привело к первому снижению цен на эту продукцию с начала года.

В настоящее время цены на репчатый лук колеблются от 8 до 14 гривен за килограмм ($0,21-0,36 за кг), что в среднем на 20% ниже, чем на прошлой неделе. Многие фермеры, ранее удерживавшие свои запасы, надеясь на повышение цен, сейчас решили начать реализацию своих запасов из-за ухудшения качества продукции в хранилищах.

Украинские фермеры и оптовые компании сообщают, что лук быстро портится в хранилищах, и продажа такой продукции становится все сложнее с каждым днем. Имеющие качественный лук решили отказаться от продаж до середины марта.

Важно отметить, что в этом же времени прошлого года цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 3,6 раза выше, чем сейчас. В настоящее время самая низкая цена на лук зафиксирована в сети супермаркетов Varus и составляет 14,70 гривен.

Следует также отметить, что по сравнению с прошлым годом цены на картофель в Украине выросли в 4 раза. В конце зимы цена за килограмм картофеля достигла впечатляющих 18-23 гривен, что в четыре раза превышает прошлогодние ценовые показатели.

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