Такі норми вже діють у ПДР більшості країн Європейського Союзу, таких як Польща, Італія, Німеччина, Австрія та інші.

В Україні розглядається можливість введення нових штрафів за порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді. Грошове покарання у вигляді штрафів за це діє в низці країн ЄС. Про це йдеться про документ №11029.

Цей законопроєкт передбачає покарання водіїв за перевищення середньої швидкості руху. Схожі норми вже діють у ПДР більшості країн Європейського Союзу, таких як Польща, Італія, Німеччина, Австрія та інші.

Для визначення можливого порушення правил щодо швидкості руху буде обчислюватися середня швидкість автомобіля на певній ділянці дороги. Це розраховуватиметься як відстань, пройдена авто, поділена на час, необхідний для цього. Якщо ця середня швидкість перевищить встановлені норми, то це буде вважатися порушенням. Таким чином, гальмування перед камерою автофіксації не захистить порушника від покарання.

Щодо штрафів, передбачається покарання у розмірі 340 гривень за перевищення швидкості на 20 км/год та 1700 гривень за перевищення на 50 км/год. Середню швидкість будуть вимірювати за допомогою спеціальних технічних засобів, до яких входять камери фото- та відеофіксації, а також пристрої, що працюють за принципом "відстань/час" та фіксують не менш як дві зони контролю.

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