Такие нормы уже действуют в ПДД большинства стран Европейского Союза, таких как Польша, Италия, Германия, Австрия и другие.

В Украине рассматривается возможность введения новых штрафов за нарушение ПДД. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде. Денежное наказание в виде штрафов за это действует в ряде стран ЕС. Об этом говорится о документе №11029.

Этот законопроект предусматривает наказание водителей за превышение средней скорости движения. Сходные нормы уже действуют в ПДД большинства стран Европейского Союза, таких как Польша, Италия, Германия, Австрия и другие.

Для определения возможного нарушения правил скорости движения будет вычисляться средняя скорость автомобиля на определенном участке дороги. Это будет рассчитываться как расстояние, пройденное авто, разделенное на время, необходимое для этого. Если эта средняя скорость превысит установленные нормы, это будет считаться нарушением. Таким образом, торможение перед камерой автофиксации не защитит нарушителя от наказания.

Относительно штрафов предполагается наказание в размере 340 гривен за превышение скорости на 20 км/ч и 1700 гривен за превышение на 50 км/ч. Среднюю скорость будут измерять с помощью специальных технических средств, включающих камеры фото- и видеофиксации, а также устройства, работающие по принципу "расстояние/время" и фиксирующие не менее двух зон контроля.

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