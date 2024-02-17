Уряд також пропонує внести зміни до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності та штрафів.

Українцям знову нагадали, що зривання та торгівля деякими квітами є незаконною і передбачає штрафи. Про це розповіли в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Зокрема, напередодні початку цвітіння первоцвітів українцям знову нагадали, що торгівля цими квітами є незаконною і передбачає штрафи. Розмір штрафу становить від 1 700 до 3 655 гривень.

Зазначено, що первоцвіти належать до рідкісних та зникаючих видів рослин. Більшість з них занесені до Червоної книги України та охороняються законом. Збирання первоцвітів негативно впливає на природу, оскільки перешкоджає рослинам утворювати насіння.

Також було нагадано, що торгівля первоцвітами є предметом переслідування з боку Національної поліції та Державної екологічної інспекції, і за це може бути накладено штраф у розмірі від 1 700 до 3 655 гривень.

Конкретно за торгівлю підсніжниками накладається штраф. Також за це можуть бути покарані торговці крокусами, білоцвітами, сон-травою та іншими видами первоцвітів. В КМДА підкреслили, що масове знищення цих рослин для продажу призводить до зменшення їхньої кількості в природі, а також загрожує повному їхньому знищенню.

Уряд також пропонує внести зміни до Кодексів про адміністративні та кримінальні правопорушення з метою посилення відповідальності за незаконний лов риби. Згідно з запропонованими змінами:

Максимальний штраф за серйозні порушення, вчинені повторно, буде збільшено і складе 12 750 гривень.

Мінімальне покарання також зросте, переходячи зі сьогоднішніх 170 до 680 гривень.

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