Правительство также предлагает внести изменения в Кодексы об административных и уголовных правонарушениях с целью усиления ответственности и штрафов.

Украинцам снова напомнили, что срывание и торговля некоторыми цветами незаконна и предусматривает штрафы. Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации ( КГГА ).

В частности, накануне начала цветения первоцветов украинцам вновь напомнили, что торговля этими цветами незаконна и предусматривает штрафы. Размер штрафа составляет от 1700 до 3655 гривен.

Отмечено, что первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений. Большинство из них занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. Собирание первоцветов негативно влияет на природу, поскольку препятствует растениям образовывать семена.

Также напомнили, что торговля первоцветами является предметом преследования со стороны Национальной полиции и Государственной экологической инспекции, и за это может быть наложен штраф в размере от 1 700 до 3 655 гривен.

Именно за торговлю подснежниками налагается штраф. Также за это могут быть наказаны торговцы крокусами, белоцветами, сон травой и другими видами первоцветов. В КГГА подчеркнули, что массовое уничтожение этих растений для продаж приводит к уменьшению их количества в природе, а также грозит полному их уничтожению.

Правительство также предлагает внести изменения в Кодексы об административных и уголовных правонарушениях с целью усиления ответственности за незаконную ловлю рыбы. Согласно предложенным изменениям:

Максимальный штраф за серьезные нарушения, совершенные повторно, будет увеличен и составит 12750 гривен.

Минимальное наказание также увеличится, переходя с сегодняшних 170 до 680 гривен.

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