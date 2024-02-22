У представників Асоціації відзначили, що ситуація з блокадою кордону набуває "критичних розмірів" для майбутніх цін на продукти.

Заблокування кордону польськими протестувальниками невідборно призведе до підвищення цін на широкий спектр товарів для звичайних споживачів в Україні. Які товари здорожчають повідомили в Асоціації ритейлерів України.

У представників Асоціації відзначили, що ситуація з блокадою кордону набуває "критичних розмірів", оскільки час очікування на перетин пунктів пропуску у деяких випадках може складати до місяця.

Це змушує перевізників шукати альтернативні маршрути через сусідні країни, такі як Угорщина або Румунія, що призводить до складнощів та збільшення терміну доставки на 2-3 дні. Це в свою чергу підвищує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Неуникнено, це спричинить зростання цін на широкий спектр товарів для кінцевих споживачів.

Також було відзначено, що українські виробники стикаються з відсутністю необхідних закордонних компонентів, обладнання чи упаковки, що може призвести до дефіциту певних категорій товарів на ринку України, враховуючи важливість цих імпортних елементів.

Для прикладу, тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть складати приблизно 100 млн гривень щотижня. Особливо критичною ситуація може бути для мереж, які імпортують продукти, такі як овочі, фрукти, риба, крупи та молочні продукти, якщо вони не зможуть забезпечити належний температурний режим. Тому саме на ці категорії продуктів доведеться збільшувати ціни.

Джерело: Укрінформ.

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