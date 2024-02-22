Мобілізація в Україні продовжується, тому варто знати, чому ветерани військової служби не можуть отримати домомогу у зв'язку з інвалідністю.

Своєю історією в Інстаграм поділився захисник Азовсталі Руслан "Давід".

Захисник отримав важке поранення на околицях Азовсталі, прилетівши на гвинтокрилі на допомогу нашим воїнам.

Військовий дивом вижив, проте зараз не може отримати навіть посвідчення інваліда війни, він не має змоги користуватися пільгами та часто зіштовхується з незрозумілою бюрократичною машиною та неповагою компетентних людей.

"Я в такій невісомості завис і тільки от після посту мені написали декілька людей, котрі можуть мені в цьому допомогти і начебто вже цей процес він пішов. Я зустрічався з депутатом... але процес пішов, як вони там подзвонили через голову пригнули... і після цього тільки процес пішов", - каже військовий.

Руслан "Давід" додав, що через якийсь час виявилось, що документи, які він подав - зникли.

"Тобто півроку втрачено, грошей нема, нічого нема, тобто якось так.

Нема такого, що ти звільнився і тобі там якось допомогли знайти якусь нову роботу. Так, просто звільнився - все, до побачення роби що хочеш, живи на що хочеш...", - повідомив захисник.

Також він навів приклад, що є такі люди, у кого нікого немає нема ніяких заощаджень і нема пенсії, і на що жити.

"Є люди без однієї ноги, є люди без двох ніг, тобто немає ліфтів - нічого немає, ти там півдня сидиш в черзі, бігаєш по туди-сюди, ну дуже-дуже важко", - резюмував захисник.

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