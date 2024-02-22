Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, по которым ветераны военной службы не могут получить помощь в связи с инвалидностью.

Своей историей в Инстаграме поделился защитник Азовстали Руслан "Давид".

Защитник получил тяжелое ранение в окрестностях Азовстали, прилетев на вертолете на помощь нашим воинам.

Военный чудом выжил, однако сейчас не может получить даже удостоверение инвалида войны, у него нет возможности пользоваться льготами и часто сталкивается с непонятной бюрократической машиной и неуважением компетентных людей.

"Я в такой несознательности завис и только после поста мне написали несколько человек, которые могут мне в этом помочь и вроде бы уже этот процесс он пошел. Я встречался с депутатом... но процесс пошел, как они там позвонили через голову пригнули. .. и после этого только процесс пошел", - говорит военный.

Руслан "Давид" добавил, что через некоторое время оказалось, что документы, которые он подал, исчезли.

"То есть полгода потеряно, денег нет, ничего нет, то есть как-то так.

Нет такого, что ты уволился и тебе там как-то помогли найти какую-нибудь новую работу. Да, просто уволился - все, до свидания делай что хочешь, живи на что хочешь...", – сообщил защитник.

Также он привел пример, что есть такие люди, у кого нет никого никаких сбережений и нет пенсии, и на что жить.

"Есть люди без одной ноги, есть люди без двух ног, то есть нет лифтов – ничего нет, ты там полдня сидишь в очереди, бегаешь по туда-сюда, ну очень- очень тяжело", – резюмировал защитник.

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