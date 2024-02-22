Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, по которым ветераны военной службы не могут получить помощь в связи с инвалидностью.

Своей историей в Инстаграме поделился защитник Азовстали Руслан "Давид".

Защитник получил тяжелое ранение в окрестностях Азовстали, прилетев на вертолете на помощь нашим воинам.

Военный чудом выжил, однако сейчас не может получить даже удостоверение инвалида войны, у него нет возможности пользоваться льготами и часто сталкивается с непонятной бюрократической машиной и неуважением компетентных людей.

"Я в такой несознательности завис и только после поста мне написали несколько человек, которые могут мне в этом помочь и вроде бы уже этот процесс он пошел. Я встречался с депутатом... но процесс пошел, как они там позвонили через голову пригнули. .. и после этого только процесс пошел", - говорит военный.

защитник Азовстали Руслан "Давид"

Руслан "Давид" добавил, что через некоторое время оказалось, что документы, которые он подал, исчезли.

"То есть полгода потеряно, денег нет, ничего нет, то есть как-то так.
Нет такого, что ты уволился и тебе там как-то помогли найти какую-нибудь новую работу. Да, просто уволился - все, до свидания делай что хочешь, живи на что хочешь...", – сообщил защитник.

Также он привел пример, что есть такие люди, у кого нет никого никаких сбережений и нет пенсии, и на что жить.

"Есть люди без одной ноги, есть люди без двух ног, то есть нет лифтов – ничего нет, ты там полдня сидишь в очереди, бегаешь по туда-сюда, ну очень- очень тяжело", – резюмировал защитник.

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