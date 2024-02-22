Клієнтка "ПриватБанк" повідомила, що після досягнення нею 45-річного віку у неї виникли проблеми з банком.

Останнім часом клієнти "ПриватБанк" почали скаржитися на блокування своїх рахунків з різних причин. Одна з таких причин - вік клієнтів, яким виповнилося 45 років.

Жінка, яка опинилася в такій ситуації, поділилася своїм занепокоєнням щодо блокування свого рахунку. Про це йдеться на порталі "Мінфін". В "ПриватБанк" пояснили, клієнтам після 45 потрібно пройти певну процедуру.

Клієнтка "ПриватБанк" повідомила, що після досягнення нею 45-річного віку банк надіслав їй форму для актуалізації особистих даних. Згідно з вимогами, клієнти "ПриватБанк", яким виповнилося 45 років, повинні пройти таку процедуру, оновивши своє фото та вказавши актуальні дані. У разі невиконання цієї вимоги їх рахунки можуть бути заблоковані.

Жінка заповнила всі необхідні дані у формі, проте "ПриватБанк" відмовив їй у процедурі актуалізації.

"Я вже вдруге відправила заповнену форму для актуалізації, але цього разу відмовували, зазначаючи на великі поля у фотографіях з документами. Тому я вирішила особисто звернутися до відділення "ПриватБанк"", - розповіла жінка. Але й особистий візит до банку не допоміг їй актуалізувати свої дані.

У відповіді фінустанови "ПриватБанк" зазначено, що для успішної актуалізації даних необхідно вказувати актуальні та коректні дані, які співпадають з даними у паспорті.

Вони пояснили, що некоректною буде актуалізація, якщо адреса реєстрації, вказана під час введення даних, відрізняється від тієї, що вказана у паспорті, до якого додається фото. Уточнено, що фото документа повинно бути чітким, з читабельним текстом і всіма видимими полями та написами.

Якщо виникають питання, клієнтам рекомендується звертатися до онлайн-підтримки на веб-сайті pb.ua або у "Приват24", де фахівці нададуть необхідну допомогу.

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