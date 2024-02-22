Клиентка "ПриватБанк" сообщила, что по достижении ею 45-летнего возраста у нее возникли проблемы с банком.

В последнее время клиенты "ПриватБанка" начали жаловаться на блокирование своих счетов по разным причинам. Одна из таких причин – возраст клиентов, которым исполнилось 45 лет.

Женщина, которая оказалась в такой ситуации, поделилась своей обеспокоенностью по поводу блокирования своего счета. Об этом говорится на портале "Минфин" . В "ПриватБанке" объяснили, клиентам после 45 нужно пройти определенную процедуру.

Клиентка "ПриватБанк" сообщила, что по достижении ею 45-летнего возраста банк прислал ей форму для актуализации личных данных. Согласно требованиям клиенты "ПриватБанк", которым исполнилось 45 лет, должны пройти такую ​​процедуру, обновив свое фото и указав актуальные данные. В случае невыполнения этого требования их счета могут быть заблокированы.

Женщина заполнила все необходимые данные в форме, однако ПриватБанк отказал ей в процедуре актуализации.

"Я уже во второй раз отправила заполненную форму для актуализации, но на этот раз отказывали, отмечая большие поля в фотографиях с документами. Поэтому я решила лично обратиться в отделение "ПриватБанк"", - рассказала женщина. Но и личный визит в банк не помог актуализировать свои данные.

В ответе финучреждения "ПриватБанк" отмечено, что для успешной актуализации данных необходимо указывать актуальные и корректные данные, совпадающие с данными в паспорте.

Они объяснили, что некорректной будет актуализация, если адрес регистрации, указанный при вводе данных, отличается от указанного в паспорте, к которому добавляется фото. Уточнено, что фото документа должно быть четким, читаемым текстом и всеми видимыми полями и надписями.

Если возникают вопросы, клиентам рекомендуется обращаться к онлайн-поддержке на веб-сайте pb.ua или в "Приват24", где специалисты окажут необходимую помощь.

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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