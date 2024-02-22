З 5 березня 2022 року за ухвалою №206 заборонено відключати житлово-комунальні послуги за несплату лише частини українців.

В Україні був скасований мораторій на стягнення боргів за комунальні платежі, але це рішення ще не означає можливості відключення комунальних послуг або примусового стягнення заборгованості.

Від 5 березня 2022 року за постановою №206, заборонено відключати житлово-комунальні послуги за неоплату або часткову оплату. Це правило було обов'язковим по всій країні та його відмінили, пояснив старший юрист Іван Топор.

Юрист пояснив, 27 квітня 2023 року до постанови було додано нове правило, яке забороняє стягувати оплату за комунальні послуги в регіонах, де відбувались бойові дії або які перебувають під окупацією.

Отже, заборона на вимагання оплати за комунальні послуги застосовувалася лише до певної категорії осіб. Тепер, крім можливості вирішення про стягнення боргу через суд, постачальники послуг мають законне право припиняти надання послуг боржникам.

Важливо відзначити, що це обмеження відносилося лише до процесу вимоги оплати боргу, а не до самого нарахування цієї заборгованості. Таким чином, заборгованості продовжували накопичуватись.

У постанові від 30 грудня 2023 року внесли зміни до правил, зберігаючи заборону на вимагання оплати лише для певної групи осіб. Однак тепер заборона на відключення комунальних послуг не застосовується до всіх без винятку.

Ця заборона розповсюджується лише на тих, хто проживає на територіях з бойовими діями або окупацією, якщо особа не мешкає у власному помешканні.

Джерело: 24 Канал.

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