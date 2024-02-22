С 5 марта 2022 года по постановлению №206 запрещено отключать жилищно-коммунальные услуги за неоплату только части украинцев.

В Украине был упразднен мораторий на взыскание долгов за коммунальные платежи, но это решение еще не означает возможности отключения коммунальных услуг или принудительного взыскания задолженности.

С 5 марта 2022 года по постановлению №206 запрещено отключать жилищно-коммунальные услуги за неоплату или частичную оплату. Это правило было обязательным по всей стране и было отменено, объяснил старший юрист Иван Топор.

Юрист пояснил, 27 апреля 2023 к постановлению было добавлено новое правило, запрещающее взимать оплату за коммунальные услуги в регионах, где происходили боевые действия или находящиеся под оккупацией.

Следовательно, запрет на вымогание оплаты за коммунальные услуги применялся только к определенной категории лиц. Теперь кроме возможности решения о взыскании долга через суд, поставщики услуг имеют законное право прекращать предоставление услуг должникам.

Важно отметить, что это ограничение относилось только к процессу требования оплаты долга, а не к самому начислению этой задолженности. Таким образом, задолженности продолжали накапливаться.

В постановлении от 30 декабря 2023 г. внесли изменения в правила, сохраняя запрет на требование оплаты только для определенной группы лиц. Однако теперь запрет на отключение коммунальных услуг не применяется ко всем без исключения.

Этот запрет распространяется только на тех, кто проживает на территориях с боевыми действиями или оккупацией, если лицо не проживает в собственном доме.

Источник: 24 Канал.

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