Під час мобілізації та демобілізації військові мають право на певні виплати, які надаються їм після звільнення зі служби. Згідно з інформацією, опублікованою на Chas.news, ці виплати включають:

Одноразову грошову допомогу. Відшкодування за невикористану відпустку. Компенсацію за неотримане речове майно. Кошти для оздоровлення. Матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових питань.

Ці виплати надаються відповідно до певних умов. Наприклад, одноразова грошова допомога надається військовослужбовцям, які звільняються зі служби за різними причинами, такими як стан здоров’я, вік, закінчення контракту, скорочення штатів тощо. Окрім того, бійці, які мають вислугу років 10 або більше, також мають право на додаткові виплати.

Компенсація за не використану відпустку надається тим військовим, які не використали або використали лише частково свою річну відпустку. А компенсація за неотримане речове майно передбачає отримання речового майна, яке не було отримане під час служби, або грошову компенсацію за нього.

Грошова підтримка для оздоровлення та для розв'язання соціально-побутових питань надаються військовим на підставі відповідних наказів командира частини. Обсяг цих виплат залежить від різних факторів, таких як ранг, вислуга років та інші. Розмір грошової підтримки не може перевищувати місячне забезпечення службовця з урахуванням всіх видів грошового забезпечення, крім винагород.

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