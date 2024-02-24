Чоловік розповів у скарзі до "Приватбанку", що не зміг здійснити платіж, а саме внести податок.

Останнім часом користувачі "ПриватБанк" почали висловлювати обґрунтовані скарги на співпрацю з банком з різних причин. Нещодавно один з клієнтів опублікував коментар на сайті "Мінфіна" стосовно відмови у здійсненні платежу. Представники "ПриватБанку" відповіли на цю скаргу, пояснивши кілька ключових аспектів.

Чоловік розповів у скарзі до "ПриватБанк", що не зміг здіснити платіж, а саме внести податок. Причина відмови, в тому, що він не є клієнтом "ПриватБанк" і йому потрібно пройти повну ідентифікацію. Тобто потрібен ряд документів - оригінал паспорту, ідентифікаційний код та інше.

"Не розумію цього цирку. Я хочу сплатити в державному банку в казну держави 21 тисячу гривень. Держава отримує 21 тисячу гривень + державний банк комісію від платежу. Але було відмовлено", - скаржиться чоловік на роботу "ПриватБанк".



В "ПриватБанк" пояснили, що з 28.04.2020 набрав чинності Закон України 361 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", яким встановлюються вимоги щодо супроводження прибуткових операцій готівкою від 5 000 грн інформацією про платника та отримувача.

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