Мужчина рассказал в жалобе к "ПриватБанк", что не смог осуществить платеж, а именно внести налог.

В последнее время пользователи "ПриватБанка" начали высказывать обоснованные жалобы на сотрудничество с банком по разным причинам. Недавно один из клиентов опубликовал комментарий на сайте "Минфина" по поводу отказа в осуществлении платежа. Представители ПриватБанка ответили на эту жалобу, объяснив несколько ключевых аспектов.

Мужчина рассказал в жалобе к "ПриватБанк", что не смог осуществить платеж, а именно внести налог. Причина отказа в том, что он не является клиентом "ПриватБанка" и ему нужно пройти полную идентификацию. То есть нужен ряд документов – оригинал паспорта, идентификационный код и прочее.

"Не понимаю этого цирка. Я хочу уплатить в государственном банке в казну государства 21 тысячу гривен. Государство получает 21 тысячу гривен + государственный банк комиссию от платежа. Но было отказано", – жалуется мужчина на работу "ПриватБанк".



В "ПриватБанк" объяснили, что с 28.04.2020 вступил в силу Закон Украины 361 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", которым устанавливаются требования 5 000 грн информацией о плательщике и получателе.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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