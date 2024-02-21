У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили особливості надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, які соціальні нормативи застосовуються під час призначення субсидій. Про це детально розповіли у ПФУ.
Згідно з викладеним у Пенсійному фонді, особливості стосуються ситуацій, коли будівля одночасно опалюється тепловою та електричною енергією. У таких випадках соціальні нормативи застосовуються при призначенні субсидій за модифікованими правилами.
Якщо в багатоквартирному будинку з автономними системами опалення споживачам нараховується плата за теплопостачання для опалення загальних приміщень, субсидія призначається на дві послуги одночасно: опалення тепловою енергією та електричну енергію.
У інших випадках розрахунок житлової субсидії проводиться за соціальними нормативами лише для однієї комунальної послуги на вибір споживача - опалення чи теплопостачання приміщення.
Ця умова встановлена в пункті 7 Положення про порядок призначення житлової субсидії, що було затверджене постановою уряду від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про порядок надання населенню субсидій для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання рідкого та твердого побутового палива, скрапленого газу".
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