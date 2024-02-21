У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили особливості надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема, які соціальні нормативи застосовуються під час призначення субсидій. Про це детально розповіли у ПФУ.

Згідно з викладеним у Пенсійному фонді, особливості стосуються ситуацій, коли будівля одночасно опалюється тепловою та електричною енергією. У таких випадках соціальні нормативи застосовуються при призначенні субсидій за модифікованими правилами.

Якщо в багатоквартирному будинку з автономними системами опалення споживачам нараховується плата за теплопостачання для опалення загальних приміщень, субсидія призначається на дві послуги одночасно: опалення тепловою енергією та електричну енергію.

У інших випадках розрахунок житлової субсидії проводиться за соціальними нормативами лише для однієї комунальної послуги на вибір споживача - опалення чи теплопостачання приміщення.

Ця умова встановлена в пункті 7 Положення про порядок призначення житлової субсидії, що було затверджене постановою уряду від 21 жовтня 1995 року № 848 "Про порядок надання населенню субсидій для компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання рідкого та твердого побутового палива, скрапленого газу".

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.