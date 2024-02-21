Важное условие установлено в пункте 7 Положения о порядке назначения жилищной субсидии.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили особенности предоставления помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, какие социальные нормативы применяются при назначении субсидий. Об этом подробно рассказали в ПФУ.

Согласно изложенному в Пенсионном фонде, особенности касаются ситуаций, когда здание одновременно отапливается тепловой и электрической энергией. В этих случаях социальные нормативы применяются при назначении субсидий по модифицированным правилам.

Если в многоквартирном доме с автономными системами отопления потребителям начисляется плата за теплоснабжение для отопления общих помещений, то субсидия назначается на две услуги одновременно: отопление тепловой энергией и электрическую энергию.

В других случаях расчет жилищной субсидии производится по социальным нормативам только для одной коммунальной услуги по выбору потребителя - отопление или теплоснабжение помещения.

Это условие установлено в пункте 7 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденном постановлением правительства от 21 октября 1995 г. № 848 "О порядке предоставления населению субсидий для компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения жидкого и твердого бытового топлива, сжиженного газа ".

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