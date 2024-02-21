Якщо комунальні послуги надавались неповністю або мали низьку якість протягом певного періоду, їх вартість можна перерахувати. Це стосується послуг з постачання тепла та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також обслуговування поводження з побутовими відходами, як повідомили у ВРУ.

Можливість перерахування вартості наданих комунальних послуг закріплена у законодавстві.

Перерахунок оплати комунальних послуг здійснюється за такими критеріями:

Відхилення температури та тиску теплоносіїв і гарячої води від нормативних значень. Зниження температури у приміщеннях споживачів, якщо є договір на обслуговування систем опалення всередині будинку. Перебої в наданні послуг, зокрема затримки у виконанні аварійно-ремонтних робіт. Невідповідність якості та складу води державним санітарним нормам. Порушення умов вивезення побутових відходів або невиконання встановленого графіка.

Ці заходи спрямовані на забезпечення справедливого розрахунку за комунальні послуги та захист прав споживачів.

Виконавці комунальних послуг зобов'язані автоматично проводити перерахунок вартості послуг за період їх ненадання або надання невідповідної якості протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом. Це також включає виплату штрафів за недостатню якість послуг відповідно до законодавства або умов договору.

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