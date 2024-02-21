Если коммунальные услуги предоставлялись не полностью или имели низкое качество в течение определенного периода, их стоимость можно перечислить. Это касается услуг по поставке тепла и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также по обслуживанию обращения с бытовыми отходами, как сообщили в ВРУ.

Возможность перечисления стоимости оказанных коммунальных услуг закреплена в законодательстве.

Перерасчет оплаты коммунальных услуг осуществляется по следующим критериям:

Уклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от нормативных значений. Снижение температуры в помещениях потребителей, если есть договор на обслуживание отопительных систем внутри дома. Перебои в предоставлении услуг, в частности, задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ. Несоответствие свойства и состава воды государственным санитарным нормам. Нарушение условий вывоза бытовых отходов или невыполнение установленного графика.

Эти меры направлены на обеспечение справедливого расчета за коммунальные услуги и защиту прав потребителей.

Исполнители коммунальных услуг обязаны автоматически производить перерасчет стоимости услуг за период их непредоставления или предоставления несоответствующего качества в течение месяца, следующего за расчетным периодом. Это также включает выплату штрафов за недостаточное качество услуг в соответствии с законодательством или условиями договора.

Последние новости Украины:

Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.

Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.