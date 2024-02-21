Если коммунальные услуги предоставлялись не полностью или имели низкое качество в течение определенного периода, их стоимость можно перечислить. Это касается услуг по поставке тепла и горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, а также по обслуживанию обращения с бытовыми отходами, как сообщили в ВРУ.
Возможность перечисления стоимости оказанных коммунальных услуг закреплена в законодательстве.
Перерасчет оплаты коммунальных услуг осуществляется по следующим критериям:
- Уклонение температуры и давления теплоносителей и горячей воды от нормативных значений.
- Снижение температуры в помещениях потребителей, если есть договор на обслуживание отопительных систем внутри дома.
- Перебои в предоставлении услуг, в частности, задержки в выполнении аварийно-ремонтных работ.
- Несоответствие свойства и состава воды государственным санитарным нормам.
- Нарушение условий вывоза бытовых отходов или невыполнение установленного графика.
Эти меры направлены на обеспечение справедливого расчета за коммунальные услуги и защиту прав потребителей.
Исполнители коммунальных услуг обязаны автоматически производить перерасчет стоимости услуг за период их непредоставления или предоставления несоответствующего качества в течение месяца, следующего за расчетным периодом. Это также включает выплату штрафов за недостаточное качество услуг в соответствии с законодательством или условиями договора.
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