У той час, коли деякі імпортні тепличні помідори подорожчали на українському ринку, вартість двох основних овочів скоро зменшиться. Йдеться про картоплю та моркву, оскільки пропозиція від місцевих фермерів значно зросла. На кінці минулого тижня виробники продавали "другий хліб" на 12% дешевше, ніж тиждень тому. Це призведе до зниження ціни на картоплю як у супермаркетах, так і на ринках, повідомляє EastFruit.

Картопля стає доступнішою для споживачів. Аналіз показав, що попит на цей овоч зменшується вже другий тиждень поспіль, тоді як пропозиція зростає значно. Фермери, які раніше тримали свої запаси, тепер активно їх реалізовують. На кінець минулого тижня ціни на картоплю коливалися від 12 до 20 гривень за кілограм. Це на 12% дешевше, ніж ціни на них тиждень тому.

Зниження цін на картоплю має дві основні причини. По-перше, спостерігається різке зниження попиту серед українців. По-друге, погіршення якості продукції змушує фермерів швидше реалізувати свої запаси, щоб запобігти їх псуванню.

Морква також подешевшала Ще зовсім недавно ціна на моркву становила мінімум 13 гривень за кілограм, але тепер можна придбати деякі партії дешевше на кілька гривень. За даними "Мінфіну", найдешевша морква продається у Metro за 10.90 гривень.

Невеликий переплата спостерігається у Auchan. У супермаркетах мережі Varus ціна на моркву складає 12.90 гривень за кілограм. Порівняно з середньою ціною у 15.25 гривень за кілограм у січні 2024 року, це вже значний спад.

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