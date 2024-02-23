В то время как некоторые импортные тепличные помидоры подорожали на украинском рынке, стоимость двух основных овощей скоро уменьшится. Речь идет о картофеле и моркови, поскольку предложение от местных фермеров значительно выросло. В конце прошлой недели производители продавали "второй хлеб" на 12% дешевле, чем неделю назад. Это приведет к понижению цены на картофель как в супермаркетах, так и на рынках, сообщает EastFruit.

Картофель становится более доступным для потребителей. Анализ показал, что спрос на этот овощ уменьшается уже вторую неделю подряд, в то время как предложение растет значительно. Фермеры, которые раньше держали свои запасы, теперь активно их реализуют. К концу минувшей недели цены на картофель колебались от 12 до 20 гривен за килограмм. Это на 12% дешевле, чем цены на них неделю назад.

Снижение цен на картофель имеет две основные причины. Во-первых, наблюдается резкое понижение спроса среди украинцев. Во-вторых, ухудшение качества продукции заставляет фермеров быстрее реализовать свои запасы, чтобы предотвратить их порчу.

Морковь тоже подешевела Еще совсем недавно цена на морковь составляла минимум 13 гривен за килограмм, но теперь можно приобрести некоторые партии дешевле нескольких гривен. По данным "Минфина", самая дешевая морковь продается у Metro за 10.90 гривен.

Небольшая переплата наблюдается в Auchan. В супермаркетах сети Varus цена на морковь составляет 12,90 гривен за килограмм. По сравнению со средней ценой 15.25 гривен за килограмм в январе 2024 года, это уже значительный спад.

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