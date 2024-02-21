"ПриватБанк" змінив тариф на популярну послугу. правда діятиме тариф лише декілька місяців, після чого його знову буде переглянуто. Відомо, що акція діятиме до кінця квітня. Про це детально розповіли у пресслужбі фінустанови "ПриватБанк".
"ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів для підтримки українців, які перебувають за кордоном через війну або надають допомогу рідним та друзям у інших країнах", – повідомили у банку.
Член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що з 20 лютого по 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з карток "ПриватБанк" на закордонні картки будуть знижені удвічі, склавши 1% (мінімум 25 грн) замість звичайних 2% (мінімум 50 грн).
Для відправлення переказу з картки ПриватБанку на закордонну картку використовуйте мобільний додаток або веб-версію Приват24 та перейдіть у меню "Переказ на картку". Там виберіть шаблон або заповніть дані закордонної картки, вкажіть суму переказу і підтвердіть операцію.
Здійснити міжнародний переказ можна лише з валютної картки "ПриватБанк" у доларах або євро. Відкрити цифрову валютну картку можна в "Приват24" дистанційно, а також купувати валюту онлайн в мобільному банку.
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