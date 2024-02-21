Член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що новий тариф "ПриватБанк" діятиме з 20 лютого до 20 квітня 2024 року.

"ПриватБанк" змінив тариф на популярну послугу. правда діятиме тариф лише декілька місяців, після чого його знову буде переглянуто. Відомо, що акція діятиме до кінця квітня. Про це детально розповіли у пресслужбі фінустанови "ПриватБанк".

"ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів для підтримки українців, які перебувають за кордоном через війну або надають допомогу рідним та друзям у інших країнах", – повідомили у банку.

Член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що з 20 лютого по 20 квітня 2024 року тарифи на міжнародні перекази у "Приват24" з карток "ПриватБанк" на закордонні картки будуть знижені удвічі, склавши 1% (мінімум 25 грн) замість звичайних 2% (мінімум 50 грн).

Для відправлення переказу з картки ПриватБанку на закордонну картку використовуйте мобільний додаток або веб-версію Приват24 та перейдіть у меню "Переказ на картку". Там виберіть шаблон або заповніть дані закордонної картки, вкажіть суму переказу і підтвердіть операцію.

Здійснити міжнародний переказ можна лише з валютної картки "ПриватБанк" у доларах або євро. Відкрити цифрову валютну картку можна в "Приват24" дистанційно, а також купувати валюту онлайн в мобільному банку.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт "Приватбанку" розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що "ПриватБанк" позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що "ПриватБанк" безпідставно закрив рахунки українця, розгорівся скандал.