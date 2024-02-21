"ПриватБанк" сменил тариф на популярную услугу. правда будет действовать тариф лишь несколько месяцев, после чего он снова будет пересмотрен. Известно, что акция будет действовать до конца апреля. Об этом подробно рассказали в пресс-службе финучреждения "ПриватБанк".
"ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов для поддержки украинцев, которые находятся за границей из-за войны или оказывают помощь родным и друзьям в других странах", – сообщили в банке.
Член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с карт "ПриватБанк" на зарубежные карты будут снижены вдвое, составив 1% (минимум 25 грн) вместо обычных. % (минимум 50 грн.).
Для отправки перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту используйте мобильное приложение или веб-версию Приват24 и перейдите в меню "Перевод на карту". Там выберите шаблон или заполните данные заграничной карты, укажите сумму перевода и подтвердите операцию.
Осуществить международный перевод можно только с валютной карты "ПриватБанк" в долларах или евро. Открыть цифровую валютную карту можно в "Приват24" дистанционно, а также покупать валюту онлайн в мобильном банке.
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