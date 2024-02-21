Член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что новый тариф "ПриватБанк" будет действовать с 20 февраля по 20 апреля 2024 года.

"ПриватБанк" сменил тариф на популярную услугу. правда будет действовать тариф лишь несколько месяцев, после чего он снова будет пересмотрен. Известно, что акция будет действовать до конца апреля. Об этом подробно рассказали в пресс-службе финучреждения "ПриватБанк".

"ПриватБанк объявил о снижении стоимости международных карточных переводов для поддержки украинцев, которые находятся за границей из-за войны или оказывают помощь родным и друзьям в других странах", – сообщили в банке.

Член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко отметил, что с 20 февраля по 20 апреля 2024 года тарифы на международные переводы в "Приват24" с карт "ПриватБанк" на зарубежные карты будут снижены вдвое, составив 1% (минимум 25 грн) вместо обычных. % (минимум 50 грн.).

Для отправки перевода с карты ПриватБанка на зарубежную карту используйте мобильное приложение или веб-версию Приват24 и перейдите в меню "Перевод на карту". Там выберите шаблон или заполните данные заграничной карты, укажите сумму перевода и подтвердите операцию.

Осуществить международный перевод можно только с валютной карты "ПриватБанк" в долларах или евро. Открыть цифровую валютную карту можно в "Приват24" дистанционно, а также покупать валюту онлайн в мобильном банке.

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