Існують три можливих сценарії для отримання субсидії незважаючи на наявність боргу за комунальні послуги.

Нарахування субсидій на опалювальний період 2023-2024 років в Україні продовжується. Однак важливо пам'ятати, що для тих, хто подає документи вперше, існує ризик відмови у наданні субсидії у разі наявності боргів за комунальні послуги. Згідно з постановою Кабміну критичним є період заборгованості у три місяці.

У цьому випадку сума заборгованості повинна перевищувати 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на день звернення. Існують три можливих сценарії для отримання субсидії незважаючи на наявність боргу за комунальні послуги.

Погашення боргу: Споживач може погасити наявний борг за комунальні послуги перед поданням документів на отримання субсидії. Реструктуризація боргу: Цей варіант передбачає укладання договору про реструктуризацію боргу з постачальником комунальних послуг. Копія цього договору додається до документів, які подаються для отримання субсидії, як в особистому в Пенсійному фонді, так і при поданні онлайн. Не вказувати послугу з боргом: При цьому варіанті споживач може не вказувати послугу, за яку існує заборгованість, у документах на отримання субсидії. Під час подання документів вказуються лише постачальники та послуги, на які споживач бажає отримати допомогу.

Також слід відзначити, що останній метод може бути використаний у випадку, якщо вже було відмовлено у наданні субсидії через існуючий борг. У цьому випадку можна подати документи знову, включивши в них лише ті послуги, за якими немає заборгованості.

Крім того, ще однією причиною для відмови у наданні субсидії може бути наявність автомобіля у власності. Існують ряд виключень, серед яких важливим фактором є вік транспортного засобу.

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