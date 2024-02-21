Нарахування субсидій на опалювальний період 2023-2024 років в Україні продовжується. Однак важливо пам'ятати, що для тих, хто подає документи вперше, існує ризик відмови у наданні субсидії у разі наявності боргів за комунальні послуги. Згідно з постановою Кабміну критичним є період заборгованості у три місяці.
У цьому випадку сума заборгованості повинна перевищувати 680 гривень (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) на день звернення. Існують три можливих сценарії для отримання субсидії незважаючи на наявність боргу за комунальні послуги.
- Погашення боргу: Споживач може погасити наявний борг за комунальні послуги перед поданням документів на отримання субсидії.
- Реструктуризація боргу: Цей варіант передбачає укладання договору про реструктуризацію боргу з постачальником комунальних послуг. Копія цього договору додається до документів, які подаються для отримання субсидії, як в особистому в Пенсійному фонді, так і при поданні онлайн.
- Не вказувати послугу з боргом: При цьому варіанті споживач може не вказувати послугу, за яку існує заборгованість, у документах на отримання субсидії. Під час подання документів вказуються лише постачальники та послуги, на які споживач бажає отримати допомогу.
Також слід відзначити, що останній метод може бути використаний у випадку, якщо вже було відмовлено у наданні субсидії через існуючий борг. У цьому випадку можна подати документи знову, включивши в них лише ті послуги, за якими немає заборгованості.
Крім того, ще однією причиною для відмови у наданні субсидії може бути наявність автомобіля у власності. Існують ряд виключень, серед яких важливим фактором є вік транспортного засобу.
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