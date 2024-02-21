Существуют три возможных сценария для получения субсидии, несмотря на наличие долга за коммунальные услуги.

Начисление субсидий на отопительный период 2023-2024 годов в Украине продолжается. Однако важно помнить, что для подающих документы впервые существует риск отказа в предоставлении субсидии в случае наличия долгов за коммунальные услуги. Согласно постановлению Кабмина критичен период задолженности в три месяца.

В этом случае сумма задолженности должна превышать 680 гривен (40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) на день обращения. Существуют три возможных сценария для получения субсидии, несмотря на наличие долга за коммунальные услуги.

Погашение долга: Потребитель может погасить наличный долг за коммунальные услуги перед подачей документов на получение субсидии. Реструктуризация долга Этот вариант предусматривает заключение договора о реструктуризации долга с поставщиком коммунальных услуг. Копия настоящего договора прилагается к документам, которые подаются для получения субсидии, как в личном Пенсионном фонде, так и при представлении онлайн. Не указывать услугу с долгом При этом варианте потребитель может не указывать услугу, за которую существует задолженность, в документах на получение субсидии. При подаче документов указываются только поставщики и услуги, на которые потребитель желает получить помощь.

Также следует отметить, что последний метод может быть использован в случае, если было отказано в предоставлении субсидии из-за существующего долга. В этом случае можно подать документы снова, включив в них только услуги, по которым нет задолженности.

Кроме того, еще одной причиной отказа в предоставлении субсидии может быть наличие автомобиля в собственности. Есть ряд исключений, посреди которых принципиальным фактором является возраст транспортного средства.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.