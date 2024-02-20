До кінця опалювального сезону тарифи на газ в Україні залишатимуться стабільними. Проте ціни від газопостачальних компаній в межах їхніх річних тарифних планів можуть різнитися. Тобто деяким українцям прийдеться заплатити більше.

В даний момент близько 98% домогосподарств обслуговуються компанією "Нафтогаз", і з березня вони будуть сплачувати 7,96 гривні за кубометр газу. Деякі інші постачальники пропонують українським споживачам купувати блакитне паливо за майже 10 гривень за кубометр.

У перший місяць весни українці зможуть придбати газ за тарифами, які рухаються в межах від 7,7 до 9,9 гривень за кубометр. Шість постачальників пропонують ціну в розмірі 8 гривень, тоді як в п'ятьох тарифи трохи вищі.

Таким чином, сім'я з трьох осіб, яка використовує газ лише для приготування їжі на газовій плиті, за місяць споживатиме приблизно 9,9 кубометрів газу. Крім того, їм доведеться покрити додаткові витрати на доставку газу, які залежать від регіону проживання.

Варто також зазначити, що у лютому українцям доведеться сплатити ще за одну послугу - обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Це означає, що власники будинків та квартир можуть очікувати додаткових витрат на ремонт та технічне обслуговування газопроводів та спеціалізованого обладнання всередині будівель.

Джерело: Газ правда.

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