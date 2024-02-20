До конца отопительного сезона тарифы на газ в Украине будут оставаться стабильными. Однако цены от газоснабжающих компаний в пределах их годовых тарифных планов могут отличаться. То есть, некоторым украинцам придется заплатить больше.

В настоящее время около 98% домохозяйств обслуживаются компанией "Нафтогаз", и с марта они будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Некоторые другие поставщики предлагают украинским потребителям покупать голубое топливо почти за 10 гривен за кубометр.

В первый месяц весны украинцы смогут приобрести газ по тарифам, двигающимся в пределах от 7,7 до 9,9 гривен за кубометр. Шесть поставщиков предлагают цену в размере 8 гривен, тогда как у пяти тарифы немного выше.

Таким образом, семья из трех человек, использующая газ только для приготовления пищи на газовой плите, за месяц потребляет около 9,9 кубометров газа. Кроме того, им придется возместить дополнительные расходы на доставку газа, зависящие от региона проживания.

Следует также отметить, что в феврале украинцам придется оплатить еще одну услугу – обслуживание внутридомовых газовых сетей. Это означает, что владельцы домов и квартир могут ожидать дополнительных затрат на ремонт и техническое обслуживание газопроводов и специализированного оборудования внутри зданий.

Источник: Газ правда.

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