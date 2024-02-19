У останній час користувачі "ПриватБанк" висловлюють обґрунтовані скарги стосовно взаємодії з банком з різних причин. Нещодавно один з клієнтів опублікував коментар на сайті "Міністерства фінансів" щодо відмови у страхуванні. У відповідь на цю скаргу представники "ПриватБанк" пояснили декілька важливих моментів.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк відмовив в страхових виплатах дитині учасника бойових дій, який сумлінно сплачував роками податки та страхові внески. Лише в січні було сім днів прострочки через те, що військовим затримали зарплату. Як тільки прийшли гроші плата за була стянута "ПриватБанком".

"Дитина третій раз за пів року прооперована, а допомоги нуль. А ще чекає реабілітація. Оператор толком не може нічого пояснити, бурмоче щось собі під носа. Буду кричати де тільки можна, не оформляйте страховки від "ПриватБанк", гроші роками сплачуватимете, а жодної допомоги не отримаєте", - розповів клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" відповіли, що рішення про виплату компенсації приймає саме страхова компанія відповідно до умов договору та таблиці страхових випадків, за якими передбачена виплата коштів.

У випадку, якщо страхова подія відбулась в неоплаченипй період, виплати не проводяться. Ознайомитись із договором страхування можна в "Приват24", а також з відповідями страхової компанії в меню: "Сервіси" — "Страхування" — "Історія заявок по страхових подіях".

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