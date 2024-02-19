В последнее время пользователи "ПриватБанка" высказывают обоснованные жалобы относительно взаимодействия с банком по разным причинам. Недавно один из клиентов опубликовал комментарий на сайте "Министерства финансов" по поводу отказа в страховании. В ответ на эту жалобу представители "ПриватБанка" объяснили несколько важных моментов.

Клиент ПриватБанк рассказал, что банк отказал в страховых выплатах ребенку участника боевых действий, который добросовестно уплачивал годами налоги и страховые взносы. Только в январе было семь дней просрочки из-за того, что военным задержали зарплату. Как только пришли деньги, плата за была взыскана "ПриватБанком".

"Третий раз за пол года ребенок прооперирован, а помощи ноль. А еще ждет реабилитация. Оператор толком не может ничего объяснить, бормочет что-то себе под нос. Буду кричать где только можно, не оформляйте страховки от "ПриватБанк", деньги годами будете платить, а никакой помощи не получите", – рассказал клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" ответили, что решение о выплате компенсации принимает именно страховая компания в соответствии с условиями договора и таблицы страховых случаев, по которым предусмотрена выплата средств.

В случае, если страховое событие произошло в неоплаченный период, выплаты не производятся. Ознакомиться с договором страхования можно в Приват24, а также с ответами страховой компании в меню: Сервисы - Страхование - История заявок по страховым событиям.

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Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

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