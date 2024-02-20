Подати документи на субсидію не виходячи з дому можуть будь-які українці - це можна зробити через портал ПФУ.

В Україні продовжується процес отримання субсидій на опалювальний період, які призначаються з моменту подання заяви. Подати документи можна без особистого візиту до Пенсійного фонду, адже існують онлайн-методи. Один з таких способів - через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно зайти на вказаний портал і авторизуватися. Для авторизації можна використовувати кваліфікований електронний підпис або банківську авторизацію.

У особистому кабінеті кожного учасника можна знайти розділ "Комунікації з ПФУ" і вибрати в меню опцію подачі заяви на житлову субсидію чи пільгу.

У Пенсійному фонді наголошують на необхідності підготувати копії документів у вигляді сканів перед початком введення ваших особистих даних та перевірки їх актуальності. Ці документи можуть включати різноманітні угоди, такі як договір оренди або угода про реструктуризацію боргу за комунальні послуги і т. д.

Після надання згоди на дистанційне інформування вибираєте опцію "Заява про призначення та надання житлової субсидії". Після цього заповнюється онлайн форма заяви, де вказується загальна інформація про майбутнього отримувача субсидії, а також дані його паспорту та адреси проживання. Також на цьому етапі вибирається спосіб виплати субсидії.

Після введення основних особистих даних та перевірки їх точності, в системі необхідно вказати місце реєстрації та фактичного проживання, інформацію про комунальні послуги, а також про членів сім'ї та домогосподарства. Це потрібно для визначення майнового стану сім'ї та розрахунку середнього доходу.

Далі, через опцію "Додати файл", можна прикріпити документи, що підтверджують проживання або відсутність проживання певної особи, а також довідку про реєстрацію від ВПО або інші відповідні документи.

Після перевірки правильності наданих даних кнопкою "Сформувати заяву" система автоматично перевіряє їх на наявність помилок. Якщо помилок не виявлено, заявка продовжує обробку. Перед відправленням в Пенсійний фонд перевіряється ще раз правильність документів, додається електронний підпис, і заявка надсилається.

Після розгляду вашої заявки Пенсійний фонд повідомить про її статус у розділі "Мої звернення", де можна буде переглянути відповідь.

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