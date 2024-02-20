Подать документы на субсидию не выходя из дома могут любые украинцы – это можно сделать через портал ПФУ.

В Украине продолжается процесс получения субсидий на отопительный период, которые назначаются с момента подачи заявления. Подать документы можно без личного визита в Пенсионный фонд, ведь есть онлайн-методы. Один из таких способов – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо зайти на указанный портал и авторизоваться. Для авторизации можно использовать квалифицированную электронную подпись или банковскую авторизацию.

В личном кабинете каждого участника можно найти раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать в меню опцию подачи заявления на жилищную субсидию или льготу.

В Пенсионном фонде отмечают необходимость подготовить копии документов в виде сканов перед началом ввода ваших личных данных и проверки их актуальности. Эти документы могут включать в себя различные соглашения, такие как договор аренды или соглашение о реструктуризации долга за коммунальные услуги и т.д.

После предоставления согласия на дистанционное информирование выбираете опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии". После этого заполняется онлайн форма заявления, где указывается общая информация о будущем получателе субсидии, а также данные его паспорта и адреса проживания. Также на этом этапе выбирается способ выплаты субсидии.

После ввода основных личных данных и проверки их точности, в системе необходимо указать место регистрации и фактического проживания, информацию о коммунальных услугах, а также членов семьи и домохозяйства. Это необходимо для определения имущественного положения семьи и расчета среднего дохода.

Далее через опцию "Добавить файл" можно прикрепить документы, подтверждающие проживание или отсутствие проживания определенного лица, а также справку о регистрации от ВПЛ или другие соответствующие документы.

После проверки правильности данных кнопкой "Сформировать заявление" система автоматически проверяет их на наличие ошибок. Если ошибок не обнаружено, заявка продолжает обработку. Перед отправкой в ​​Пенсионный фонд перепроверяется правильность документов, прилагается электронная подпись, и заявка направляется.

После рассмотрения вашей заявки Пенсионный фонд уведомит ее статус в разделе "Мои обращения", где можно будет просмотреть ответ.

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