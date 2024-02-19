Що і чому не слід робити на цьому тижні з 19 лютого по 25 лютого – астролог дала важливі поради.

Згідно з новим астрологічним прогнозом на тиждень з 19 лютого по 25 лютого, Венера знаходиться у Водолії і залишатиметься дам до 12 березня.

Крім того, 17 лютого Венера потрапила в «міцні обійми» Плутона.

«Справжнього господаря Водолія, який стоїть на воротах у червоних чоботях і чатує на планети, які йдуть повз. Сонце, Меркурій та Марс уже розминаються після цієї рокової зустрічі, а нічого не підозрююча Венера легковажно несеться назустріч своєму щастю», - жартує астрологиня і авторка каналу Scorpio, озвучуючи прогноз на тиждень.

За словами експертки, до 22 лютого почуття залежать від екологічності стосунків - у когось глибинні, пристрасні, шалені, у когось - деструктивні, ревниві, психічні.

«Плюс жару додає ще й Марс, який усе ще поруч. Меркурій тим часом пішов у напругу до Урану, тож до 20.02 крупну техніку та дорогі гаджети не варто купувати. Обережно за кермом та під час повітряних тривог», - попереджає астролог.

Повня в Діві – на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 24 лютого.

«Розкриття ситуацій, підвищена тривожність та емоційність», - розповіла про енергії, які пануватимуть у цей день астрологиня.

Зазначимо, людина, народжена 19 лютого, за Знаком Зодіаку – Водолій.

Представники цього Знаку Зодіаку наділені філософським складом розуму, щедрі й незалежні, цінують все нове, відрізняються ексцентричністю та оригінальним стилем.

Водолії здатні систематизувати великі обсяги інформації.

Водолії відкриті Всесвіту та готові ділитися позитивною енергією з оточуючими.

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