Читання карт Таро для кожного знака зодіаку на 19 лютого, живіть зараз, ніби завтра не настане.

Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 19 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Король Мечів.

Король Мечів - це карта Таро про інтелект і розум, і для вас, Овно, це не складає труднощів. Ви завжди використовуєте свій розум, коли справа доходить до ухвалення рішень.

Ключом до перемоги є здоровий глузд, і якщо вам доводиться робити важкий вибір, робіть те, що розумно на папері, а не тільки те, що підказує ваше серце.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов, перевернута.

Восьме жезло в перевернутому положенні - це попередження, Телець. Ви не хочете сьогодні втрачати холоднокровність, тому що ніколи не знаєте, кого ви збираєтеся ощасливити, коли він побачить, що ви не контролюєте своїх почуттів.

Хтось може спробувати натиснути на ваші кнопки, щоб ви почали діяти, просто щоб показати всім, що ви не завжди така хороша людина, якою себе називаєте. Будьте на крок попереду та володійте своїми діями. Ніхто не повинен мати над вами такого контролю.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута.

Щастя – це внутрішня робота, Близнюки. Отже, якщо ви вирішите, що будете задоволені, ситуацій буде дуже мало шансів позбавити вас радості.

Але якщо ви шукаєте речі, які задовольнять вас або змусять вас почуватися краще, і взагалі нічого не можете знайти, перевернута Дев'ятка Кубків говорить про те, що вам потрібно зазирнути в себе і прагнути бути задоволеними.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Зірка.

Карта Таро Зірка - це карта керівництва та мудрості Всесвіту та вашої вищої сили. Можливо, ви не з тих, хто думає, що молитва працює, але ви вірите у силу наміру.

Сьогодні кажіть те, що ви хочете створити, і будьте вибірковими в тому, що ви думаєте і кажете. Навіть не намагаючись, ви прийдете у відповідність з навколишнім світом та енергією свого життя, можливо, привносячи те, що ви хочете, по-своєму.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Смерть.

Коли в розкладі Таро з'являється карта «Смерть», ви можете уявити втрату життя, але сьогодні ця карта може запропонувати вам набагато більше.

Це говорить про те, що ви вступаєте в нову подорож, і хоча вам може бути сумно зачиняти двері цього розділу, вам ось-ось відкриється краще майбутнє.

Отже, дивіться вперед замість того, щоб зосереджуватися на тому, що вже сталося, минуле збиралося виростити вас для цього моменту.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Повішений.

Повішений — знак очікування, і ви, можливо, відкладаєте щось, що хочете, щоб хтось інший надолужив втрачене або задовольнив власні потреби.

Ви можете робити все, що захочете, не втрачаючи жодної хвилини свого часу, але натомість ця карта закликає виявляти своє кохання, залишаючись терплячим і добрим.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Паж Жезлов - це карта порад, в якій говориться, що не слід ігнорувати послання чи мудрість людини через її вік.

Ви можете подумати, що роки пов'язані з мудрістю, але ця карта Таро говорить про те, що хлопець може здивувати вас своєю глибиною сприйняття та здатністю бачити ваше життя.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Пустельник навпаки - це становище, коли ви почуваєтеся стороннім, що дивиться всередину.

Сьогодні ви можете боротися із почуттям самотності і навіть відчути, що вашому життю не вистачає достатньо сильної мети.

У вас є унікальна можливість внести важливі зміни, які допоможуть вам стати більш різнобічною та кращою людиною.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів.

Єдиний ресурс, який ви не зможете повернути, якщо змарнуєте його, - це час, Стрілець. Двійка Пентаклі говорить про важливість вашого графіка.

Щоб стати хорошим менеджером своїх зусиль, вам знадобиться певна старанність, але коли ви чітко визначите свої цілі і те, чого хочете досягти, ви виявите, що можете сказати «ні» або «так», коли це найбільш доречно.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Меч.

Королева Меч може прийти в розклад, коли ви відчуваєте оніміння всередині.

Можливо, ваші проблеми здавалися непереборними, тому єдине, що ви могли зробити, це відсторонитися і не дозволяти горю захлеснути себе. Ця відсутність почуттів не триватиме вічно, але минеться, як тільки ви опинитеся в кращому місці.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Суд у перевернутому положенні.

Не сумнівайтеся, оскільки саме на це вказує карта Таро «Суд» в цьому положенні. У вас є причини, чому ви зробили певні речі.

Можливо, ви не завжди розумієте свій власний вибір, але коли ви знаєте, що намагалися бути і намагалися щосили, тоді все інше має бути залишено напризволяще.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Лицар Меч, перевернута.

Надані самим собі можна зробити поганий вибір. Лицар Мечів – знак того, що вам доведеться запитувати поради та отримувати інформацію від інших.

Можливо, ви зможете покращити своє життя, коли зберете більше інформації. Багато чого з того, що ви відчуваєте зараз, не обов'язково має статися. Тож чому б просто не уникнути цього.

Джерело: yourtango .

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