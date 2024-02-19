Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 19 февраля, живите настоящим моментом, как будто завтра не наступит.

Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 19 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Король Мечей.

Король Мечей — это карта Таро об интеллекте и разуме, и для вас, Овна, это не составляет труда. Вы всегда используете свой разум, когда дело доходит до принятия решений.

Ключом к победе является здравый смысл, и если вам приходится делать трудный выбор, делайте то, что разумно на бумаге, а не только то, что подсказывает ваше сердце.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Восьмой жезл в перевернутом положении — это предупреждение, Телец. Вы не хотите сегодня терять хладнокровие, потому что никогда не знаете, кого вы собираетесь осчастливить, когда он увидит, что вы не контролируете свои чувства.

Кто-то может попытаться нажать на ваши кнопки, чтобы вы начали действовать, просто чтобы показать всем, что вы не всегда такой хороший человек, каким себя называете. Будьте на шаг впереди и владейте своими действиями. Никто не должен иметь над вами такого контроля.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая.

Счастье — это внутренняя работа, Близнецы. Итак, если вы решите, что будете довольны, у ситуаций будет очень мало шансов лишить вас радости.

Но если вы ищете вещи, которые удовлетворят вас или заставят вас чувствовать себя лучше, и вообще ничего не можете найти, перевернутая Девятка Кубков говорит о том, что вам нужно заглянуть внутрь себя и стремиться быть довольными.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда.

Карта Таро Звезда — это карта руководства и мудрости Вселенной и вашей высшей силы. Возможно, вы не из тех, кто думает, что молитва работает, но вы верите в силу намерения.

Сегодня говорите то, что вы хотите создать, и будьте избирательны в том, что вы думаете и говорите. Даже не пытаясь, вы придёте в соответствие с окружающим миром и энергией своей жизни, возможно, привнося то, что вы хотите, по-своему.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Смерть.

Когда в раскладе Таро появляется карта «Смерть», вы можете представить себе потерю жизни, но сегодня эта карта может предложить вам гораздо больше.

Это говорит о том, что вы вступаете в новое путешествие, и хотя вам может быть грустно закрывать дверь этой главы, для вас вот-вот откроется лучшее будущее.

Итак, смотрите вперед, вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что уже произошло — прошлое намеревалось вырастить вас для этого момента.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный.

Повешенный — знак ожидания, и вы, возможно, откладываете что-то, что хотите, чтобы кто-то другой наверстал упущенное или удовлетворил свои собственные потребности.

Вы можете делать все, что захотите, не теряя ни минуты своего времени, но вместо этого эта карта призывает проявлять свою любовь, оставаясь терпеливым и добрым.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Паж Жезлов

Паж Жезлов — это карта советов, в которой говорится, что не следует игнорировать послание или мудрость человека из-за его возраста.

Вы можете подумать, что годы связаны с мудростью, но эта карта Таро говорит о том, что молодой человек может удивить вас своей глубиной восприятия и способностью видеть вашу жизнь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Отшельник наоборот – это положение, когда вы чувствуете себя посторонним, смотрящим внутрь.

Сегодня вы можете бороться с чувством одиночества и даже почувствовать, что вашей жизни не хватает достаточно сильной цели.

У вас есть уникальная возможность внести важные изменения, которые помогут вам стать более разносторонним и лучшим человеком.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Единственный ресурс, который вы не сможете вернуть, если потратите его впустую, — это время, Стрелец. Двойка Пентаклей говорит о важности вашего графика.

Чтобы стать хорошим менеджером своих усилий, вам потребуется некоторое усердие, но когда вы четко определите свои цели и то, чего хотите достичь, вы обнаружите, что можете сказать «нет» или «да», когда это наиболее уместно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Мечей.

Королева Мечей может прийти в расклад, когда вы чувствуете онемение внутри.

Возможно, ваши проблемы казались непреодолимыми, поэтому единственное, что вы могли сделать, — это отстраниться и не позволять горю захлестнуть себя. Это отсутствие чувств не будет длиться вечно, но пройдет, как только вы окажетесь в лучшем месте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Суд в перевернутом положении.

Не сомневайтесь в себе, поскольку именно на это указывает карта Таро «Суд» в этом положении. У вас есть свои причины, почему вы сделали определенные вещи.

Возможно, вы не всегда понимаете свой собственный выбор, но когда вы знаете, что старались быть и старались изо всех сил, тогда все остальное должно быть оставлено на произвол судьбы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая.

Предоставленные самим себе, можно сделать плохой выбор. Рыцарь Мечей – знак того, что вам придется спрашивать совета и получать информацию от других.

Возможно, вы сможете улучшить свою жизнь, когда соберете больше информации. Многое из того, что вы испытываете сейчас, не обязательно должно произойти. Так почему бы просто не избежать этого.

Источник: yourtango.

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