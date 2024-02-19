Что и почему не следует делать на этой неделе с 19 февраля по 25 февраля – астролог дала важные советы.

Согласно новому астрологическому прогнозу на неделю с 19 февраля по 25 февраля, Венера находится в Водолее и будет оставаться дам до 12 марта.

Кроме того, 17 февраля Венера попала в «крепкие объятия» Плутона.

«Настоящего хозяина Водолея, который стоит на воротах в красных сапогах и караулит мимо идущие планеты. Солнце, Меркурий и Марс уже разминаются после этой роковой встречи, а ничего не подозревающая Венера легкомысленно несется навстречу своему счастью», - шутит астролог и автор канала Scorpio, озвучивая прогноз на неделю.

По словам эксперта, до 22 февраля чувства зависят от экологичности отношений – у кого-то глубинные, страстные, безумные, у кого-то – деструктивные, ревнивые, психические.

«Плюс жару добавляет еще и Марс, который все еще рядом. Меркурий тем временем пошел в напряжение к Урану, так что до 20.02 крупную технику и дорогие гаджеты не стоит покупать. Осторожно за рулем и во время воздушных тревог», – предупреждает астролог.

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«Раскрытие ситуаций, повышенная тревожность и эмоциональность», - рассказала об энергиях, которые будут царить в этот день астролог.

Отметим, человек, рожденный 19 февраля, по Знаку Зодиака – Водолей.

Представители этого Знака Зодиака наделены философским складом ума, щедры и независимы, ценят все новое, отличаются эксцентричностью и оригинальным стилем.

Водолеи способны систематизировать большие объемы информации.

Водолеи открыты Вселенной и готовы делиться позитивной энергией с окружающими.

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