Клієнт ПриватБанку розповів, що йому видали в обміннику банку старі банкноти, які у багатьох сервісах та магазинах у неї відмовляються приймати.

В останній період користувачі "ПриватБанку" висловлюють обґрунтовані скарги щодо взаємодії з банком з різних причин. Нещодавно один з клієнтів опублікував на сайті Міністерства фінансів коментар про стан доларів у обмінниках банку. У відповідь на цю скаргу представники "ПриватБанку" залишили пояснення.

Клієнт "ПриватБанку" розповів, що йому видали у обміннику банку старі банкноти, які у багатьох сервісах та магазинах у неї відмовляються приймати. Обміняти ж такі банкноти погоджуються лише приватні обмінники – проте лише за заниженим курсом.

При цьому клієнт "ПриватБанку" вивчив скарги та помітив, що таке відбувається постійно. І, "судячи з відгуків, у всіх областях". У результаті всі грошові купюри застарілі, і багато сервісів та магазинів відмовляються їх приймати. Також у банківських обмінниках пропонують обмін за заниженим курсом.

В "ПриватБанк" відповіли на скаргу. Там зазначили, що "ПриватБанк" здійснює видачу валюти згідно з чинними вимогами Національного Банку України.

Всі банкноти без ознак підробки чи значного пошкодження придатні для операцій видачі готівки, без жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні. Виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом.

Також зазначимо, що у відділенні Банку видаються купюри, які попередньо пройшли перевірку, відповідно, під час видачі пропонуються платіжні купюри.

Водночас, зазначили там, клієнти не зобов'язані приймати купюри, які їм пропонує касир. "Якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись приймати її", – зазначили в банку.

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