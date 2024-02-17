Клиент ПриватБанка рассказал, что ему выдали в обменнике банка старые банкноты, которые во многих сервисах и магазинах у нее отказываются принимать.

В последний период пользователи "ПриватБанка" высказывают обоснованные жалобы по взаимодействию с банком по разным причинам. Недавно один из клиентов опубликовал на сайте Министерства финансов комментарий о состоянии долларов в обменниках банка. В ответ на данную жалобу представители "ПриватБанка" оставили объяснение.

Клиент ПриватБанка рассказал, что ему выдали в обменнике банка старые банкноты, которые во многих сервисах и магазинах у нее отказываются принимать. Обменять такие банкноты соглашаются только частные обменники – однако только по заниженному курсу.

При этом клиент ПриватБанка изучил жалобы и заметил, что такое происходит постоянно. И, "судя по отзывам, во всех областях". В результате все денежные купюры устаревшие, и многие сервисы и магазины отказываются их принимать. Также в банковских обменниках предлагают обмен по заниженному курсу.

В "ПриватБанке" ответили на жалобу. Там отметили, что ПриватБанк осуществляет выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального Банка Украины.

Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных денег, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине.Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время.

Также отметим, что в отделении Банка выдаются предварительно прошедшие проверку купюры, соответственно, во время выдачи предлагаются платежные купюры.

В то же время там отметили, что клиенты не обязаны принимать купюры, которые им предлагает кассир. "Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться принимать ее", – отметили в банке.

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