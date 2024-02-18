У Пенсійному фонді України відповіли, чи зараховується до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії виплата до Дня незалежності. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

У відповіді Пенсійного фонду України зазначено, що грошові виплати до Дня незалежності України не враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім'ї ветерана війни.

Це означає, що ці виплати не враховуються при призначенні та розрахунку розміру житлової субсидії для ветеранів війни. Це правило визначено в пункті 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою від 22 липня 2020 року під номером 632.

Варто зазначити, що в Україні продовжується процес призначення субсидій на залишок опалювального періоду 2023-2024 років. До 1 травня сума субсидії зросте, оскільки будуть враховані більші комунальні рахунки за опалення. Починаючи з травня, розмір субсидії перерахують на неопалювальний період.

Враховуючи середній дохід на кожного члена сім'ї протягом місяця та суму, яку потрібно сплатити за комунальні послуги, можна розрахувати очікувану допомогу від держави.

Якщо звертатися за виплатою у лютому, середній дохід визначається з урахуванням місяців з серпня по січень. Для цього суми за кожний місяць, отримані від кожного члена родини, додаються і діляться на кількість місяців у звітному періоді. Отримавши суму середнього доходу на місяць, її ділять на кількість осіб у домогосподарстві, прожитковий мінімум (затверджений на 1 січня цього року - 2920 грн), на 2, і множать на 15%. Таким чином, отримується відсоток обов'язкового платежу.

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