Субсидия сейчас необходима для многих людей, самостоятельно платить коммунальные услуги не в состоянии.

В Пенсионном фонде Украины ответили, засчитывается ли в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии выплата ко Дню независимости. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

В ответе Пенсионного фонда Украины отмечено, что денежные выплаты ко Дню независимости Украины не учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи ветерана войны.

Это означает, что эти выплаты не учитываются при назначении и расчете размера жилищной субсидии для ветеранов войны. Это правило определено в пункте 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением от 22 июля 2020 под номером 632.

Следует отметить, что в Украине продолжается процесс назначения субсидий на остаток отопительного периода 2023-2024 годов. До 1 мая сумма субсидии вырастет, поскольку будут учтены большие коммунальные счета за отопление. Начиная с мая размер субсидии перечислят на неотапливаемый период.

Учитывая средний доход на каждого члена семьи в течение месяца и сумму, которую необходимо оплатить за коммунальные услуги, можно рассчитать ожидаемую помощь от государства.

Если обращаться за выплатой в феврале, средний доход определяется с учетом месяцев с августа по январь. Для этого суммы за каждый месяц, полученные от каждого члена семьи, прилагаются и делятся на количество месяцев в отчетном периоде. Получив сумму среднего дохода в месяц, ее делят на количество человек в домохозяйстве, прожиточный минимум (утвержденный на 1 января этого года – 2920 грн), на 2, и умножают на 15%. Таким образом, получается процент обязательного платежа.

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